Spider-Man: Homecoming, Tom Holland svela chi vorrebbe 'affrontare' in futuro

Il ritorno dial cinema, dopo, è atteso per questo luglio in, ma già si pensa al suo futuro cinematografico. Il supereroe della Marvel tornerà non solo ine presumibilmente anche in Avengers 4, ma anche in Spider-Man: Homecoming 2 nel 2019.

Parlando del futuro del personaggio e su quale villain vorrebbe affrontare, l'attore che incarna il supereroe al cinema, Tom Holland, svela: "Ci sono tanti bei villain, mi piacciono Mysterio e Kraven. Adoro la saga dei cloni. Penso sia fico se Peter debba affrontare delle persone con i suoi stessi poteri... tipo Spider-Girl, che il suo clone, giusto?".

"E' un sogno che si è avverato" spiega Holland, parlando del ruolo "Ho sempre voluto interpretare Spider-Man sin da quando ero piccolo, ed ora è realtà. Anche dopo Civil War... non mi sembrava vero... ma ora sto vivendo il sogno, non riesco ancora a crederci".