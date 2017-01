Spider- Man Homecoming: Tom Holland spiega che tipo di bullo sarà Flash Thompson

Da quando è stato annunciato il filml'attenzione dei fan si è concentrata moltissimo sulla pellicola e, in particolar modo, sulle scelte degli attori che sono entrati a far parte del cast. Uno dei casting più discussi è quello per il personaggio del bullodi cuiha parlato in una recente intervista.

Tony Revolori è un grande attore, ma non è esattamente un tipo intimidatorio. Per questo motivo, è difficile immaginare come sarà esattamente il bullo di Peter Parker in Spider-Man: Homecoming. Sembra che la pellicola di prossima uscita prenderà una direzione molto diversa dal solito. In una recente intervista, infatti, Tom Holland ha dichiarato: "Le scuole superiori americane sono molto diverse da quelle inglesi. Il bullismo è qualcosa di molto diverso da quello che si pensa, così quando hanno scelto un attore per ricoprire il ruolo di Flash Thompson sapevano di non aver bisogno di un atleta ben piazzato che picchiasse Peter Parker. Avevano bisogno di un ragazzo ricco e compiaciuto.".

Per quanto riguarda la sua esperienza nel lavorare al fianco di Michael Keaton (che interpreta il l'Avvoltoio nel film), l'attore ha ricordato una storia divertente su uno scherzo messo in scena sul set: "Lui è abbastanza freddo. E' un duro. Nel film siamo coinvolti in una lotta e, una volta, quando gli ho dato un pugno, si è girato e mi ha detto con voce profonda 'Sono Batman'. Continuava a fare riferimenti a Batman sul set ed è stato molto divertente.".