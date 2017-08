Spider-Man: Homecoming, Tom Holland risponde alle critiche di Kirsten Dunst

Prima dell’uscita nelle sale diaveva espresso non troppo velatamente le sue perplessità nel vedere al cinema l’ennesima incarnazione dell’uomo-ragno in così pochi anni.

L’attrice, in particolare, sosteneva che i vari reboot del franchise non avrebbero mai raggiunto la qualità dei film di Sam Raimi e che fossero prodotti solo per soldi. In una recente intervista concessa a Movie’n’co UK, Tom Holland ha risposto a tali critiche, ovviamente riferendosi all’ultimo reboot, che lo vede protagonista: “Sapete, lei ovviamente ha il diritto di avere la propria opinione in merito e io non sono uno che giudica queste cose. Di sicuro non ho partecipato a questa produzione solo per soldi. Cioè, credo sia un lavoro e come tale vada retribuito. Quello che posso dire è che mi sono divertito parecchio a girarlo, l’ho amato profondamente e non m’importa se lei non vorrà andare a vederlo. Non è che per quello che lei ha detto non la rispetti più, ha il diritto di dire ciò che pensa. Siamo tutti a posto così”.

A dispetto di ogni critica, Spider-Man: Homecoming ha da poco oltrepassato il muro dei 600 milioni di dollari a livello globale.