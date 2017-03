Spider-Man: Homecoming, Tom Holland parla del suo futuro nei panni di Spidey

Uscirà oggi un secondo trailer ufficiale dell'attesissimo, ma ospite al CinemaCon di Las Vegas che in questi giorni ci regalerà nuovo materiale su tanti titoli in arrivo,ha avuto modo di parlare del film die del suo futuro nei panni di Spidey in casa

Prima di guardare in avanti, però, l'attore ha dichiarato qualcosa sul rapporto con il personaggio: «Sono da sempre un fan di Spider-Man, e credo che quello che piace alla gente di Peter Parker sia quel suo modo così umano di relazionarsi con i compagni e affrontare la vita liceale. [...] La prima volta che ho indossato il costume, però, è stata un po' una delusione, perché sono entrato tardi nel processo di creazione di Civil War e la tuta era già stata adattata per la mia controfigura, più alta di me, quindi era un po' cedevole sul mio corpo. Indossare poi quel costume cucito su misura è stata però una delle esperienze più surreali della mia vita. Sono davvero orgoglioso di me stesso e del punto in cui sono arrivato nella mia ancora giovane carriera. [...] Adesso, anche grazie ad Avengers: Infinity War, ho lavorato con attori che non avrei mai immaginato di avere come colleghi di set in tutta una vita».



Rispondendo poi a una domanda sull'annunciato Venom di Sony Pictures (co-produttrice, ricordiamo, del franchise legato a Spidey) e più in generale su questo "universo Rated-R" al quale sta lavorando lo studio, Holland ha dichiarato: «Non ho idea se comparirò in questi film. Non ho letto alcun copione. Non ho visto nessun tipo di concept-art, quindi quando vedrò del materiale capirò se partecipare o meno».



In conclusione, l'attore ha parlato della sua preparazione per la parte: «Ho frequentato per un paio di giorni la Bronx High School sotto copertura con lo pseudonimo di Ben Perkins (il mio acting coach). Parlavo con forte accento americano. Il fatto è che quella scuola è per geni, e molti studenti dopo un po' cominciavano a domandarsi il perché io fossi stato ammesso. Credetemi quando vi dico che non sono affatto un genio. Solo l'ultimo giorno una ragazza mi ha chiesto che tipo di problema avessi e io le ho risposto "sono Spider-Man!", e lei mi ha guardato senza credermi. Ha solo pensato fossi un pazzo. Poi, quando ha capito che era vero, la notizia si è però diffusa a macchia d'olio».



Spider-Man: Homecoming vede nel cast anche Michael Keaton, Robert Downey Jr, Marisa Tomei e Zendaya, per un'uscita prevista nelle sale il 7 luglio 2017.