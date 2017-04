Spider-Man: Homecoming, Tom Holland: "Non ho mai visto L'impero colpisce ancora"

Abbiamo già avuto modo di ammirare in azione lo Spider-Man diin, dove è stato anche protagonista di una bella scena d'azione nella quale veniva citato. Ma l'attore ha mai visto quel film?

Purtroppo abbiamo brutte notizie da darvi, dato che Holland ha confessato ai microfoni di Yahoo Movies di non aver ancora avuto modo di ammirare quello che per molti è considerato il miglior film della saga creata da George Lucas. Ma la tragedia non finisce qua, perché in realtà la star dell'atteso Spider-Man: Homecoming non ha mai visto l'intera trilogia originale!



Spiega infatti l'attore: «Non sono un grande fan di Star Wars. Sono un fan dei film più recenti. Ho pensato che Il risveglio della Forza e Rogue One fossero pura droga... però per qualche motivo ho saltato le origini di Star Wars». Detto questo, comunque, Holland aggiunge che la trilogia prequel è stata invece parte importante della sua infanzia: «Mi sento ancora più in imbarazzo ad ammettere di aver amato la seconda trilogia quando ero un ragazzino. Tutti mi dicono "cosa? ti sono piaciuti quei film", ma davvero, penso siano davvero grandi».



A 21 anni, Holland è ancora molto giovane, e chissà che col passare del tempo non insorga in lui la voglia di recuperare uno dei pezzi più importanti -se non il più importante- della cultura sci-fi cinematografica moderna.



Vi ricordiamo che Spider-Man: Homecoming diretto da Jon Watts uscirà nelle nostre sale il 6 luglio 2017.