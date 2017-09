Spider-Man: Homecoming - superato l'incasso di Batman V Superman in USA

Spider-Man: Homecoming ha ufficialmente superato Batman V Superman al botteghino di casa. La pellicola con protagonistanei panni dell'amichevole Spider-Man di quartiere non ha soddisfatto particolarmente le aspettative in patria.

Spider-Man: Homecoming è il prodotto dell' "unione" tra Sony Pictures e Marvel Studios e ha guadagnato, al box office nordamericano, "solo" 330,361,861 milioni di dollari, 1,600 più di Batman v Superman: Dawn of Justice.

Nonostante ciò, nel mondo, Homecoming si sta comportando molto bene grazie anche, e soprattutto, ai mercati di Cina e Giappone, che l'hanno accolto benissimo.

Batman v Superman chiuse con un totale globale di 873 milioni di dollari d'incasso, 542 dei quali provenienti dal box office internazionale.

Spider-Man: Homecoming al momento ha incassato 861 milioni di dollari e 531 arrivano dall'estero. La programmazione cinese di Spidey non è ancora finita, vedremo come chiuderà definitivamente tra poco tempo.

In generale e nonostante tutto, non è stata una cattiva ricezione da parte del pubblico.

Sinossi: Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato.

Spider-Man: Homecoming arriva in Digital HD il 26 settembre e poi usciranno le versioni home video Blu-ray e DVD il 17 ottobre.