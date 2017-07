Spider-Man: Homecoming supera i 600 milioni, concept alternativi dell'Avvoltoio

Al sesto film dedicato al personaggio, un po' di 'stanca' in termini di incassi, probabilmente, si è fatta sentire ma questo non toglie chesi sta rivelando un grosso successo, superando quota 600 milioni di dollari nel mondo.

Attualmente la pellicola è a quota 633.7 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 276.4 incassati in madrepatria e 355.4 nel resto del mondo. E' un incasso incredibile, soprattutto se giudichiamo che il budget della pellicola è di 175 milioni di dollari.

In madrepatria è riuscito a superare i due The Amazing Spider-Man ma non la prima trilogia firmata da Sam Raimi. Ad oggi è il nono film dell'Universo Cinematografico Marvel Studios ad aver incassato di più in USA, dopo Iron Man 2 del 2010.

Intanto il concept artist Rodney Fuentebella ha diffuso due concept inediti e alternativi dedicati al villain dell'Avvoltoio, che nel film è interpretato da Michael Keaton.