Spider-Man: Homecoming supera i 100 milioni d'incasso in Cina!

Spider-Man: Homecoming , la pellicola con protagonistanei panni di, ha superato i cento milioni di dollari al box office cinese!

Nonostante in casa non abbia ottenuto il successo sperato, a fronte anche dell'incredibile successo riscosso nello stesso periodo dal film competitor, Wonder Woman, del DCEU, Spider-Man: Homecoming, non chiuderà male il suo viaggio mondiale: al momento si attesta a 861 milioni d'incasso a livello globale, due in meno di Guardiani della Galassia Vol.2, che ha chiuso a 863.

Spider-Man: Homecoming dovrebbe superare questa cifra, attestandosi come il film cinefumettistico dal maggior incasso del 2017 anche se, come sappiamo, nei prossimi mesi devono uscire sia Justice League per DC, che Thor: Ragnarok per i Marvel Studios.

Sinossi: Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato.

Vedremo chi la spunterà a breve. Per adesso possiamo affermare con certezza che no, Spider-Man: Homecoming non è stato un flop, proprio per niente!