Spider-Man: Homecoming - Stan Lee ci spiega come ha creato Vulture!

Spider-Man: Homecoming sta arrivando con le versioni home video e adesso, grazie a Yahoo! possiamo vedere un pezzetto di un contenuto speciale che ci mostra, mente geniale e prolifica della storia dei fumetti, parlare di come il villainsia uscito dal suo magico cilindro di inesauribili idee.

Nella featurette che potete vedere cliccando il link fonte, Stan Lee parla di come abbia creato il villain che poi, al cinema, in Spider-Man Homecoming, abbiamo visto interpretato da Michael Keaton:

Stan Lee: "Ho creato Vulture tanti anni fa, era uno dei primi villain che ha dovuto affrontare Spider-Man. Mi piaceva l'idea di qualcuno che non fosse troppo muscoloso, ma che avesse l'abilità di volare e che fosse abbastanza forte per fare ciò che andava fatto. ... E l'idea di questo Vulture di mezza età mi è venuta perché in effetti, non c'era nessuno così, non si era mai visto un cattivo di quel genere prima."

Marvel’s Spider-Man: Homecoming è disponibile da oggi in Digital HD. L'uscita Home Video, in USA è prevista per il 17 ottobre.

Diretto da Jon Watts, il cast vede, tra gli altri Tom Holland, Michael Keaton, Jacob Batalon, Laura Harrier, Zendaya, Tony Revolori, Donald Glover, Logan Marshall Green, Bokeem Woodbine, Michael Chernus e Robert Downey Jr.