Spider-Man: Homecoming, Spidey in azione nella nuova foto ufficiale

È grazie ache possiamo mostrarvi quest'oggi una nuova foto ufficiale dinei panni di Spidey nell'attesissimodiretto da

L'immagine in questione è già stata intravista in uno dei trailer rilasciati nei mesi passati, e riguarda esattamente il tentativo di salvataggio di migliaia di civili imbarcatisi in due traghetti ora in fase di affondamento, sorretti solo dalla regnatele di Spider-Man.



La colpa di un'azione tanto scellerata potrebbe ovviamente essere dell'Avvoltoio (Michael Keaton), lo spietato villain che il nostro eroe dovrà affrontare nel primo solo-movie a lui dedicato in casa Marvel Studios.



Spider-Man: Homecoming vedrà nel cast anche Robert Downey Jr, Zendaya, Marisa Tomei, Donald Glover, Tony Revolori, Laura Harrier, Bookeem Woodbine e Logan Marshall-Green, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 7 luglio.