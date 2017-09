Spider-Man: Homecoming, scene tagliate e il provino di Tom Holland

In attesa di rivederlo in home video, arrivano in rete delle sequenze tagliate da, il cinefumetto dei Marvel Studios e della Sony Pictures diretto da. Potete visionarle dopo il salto, insieme ad un provino dell'attore

Nella prima scena tagliata troviamo tutti i divertenti segmenti del notiziario della scuola, materiale girato in più dal regista Jon Watts e tagliato.

La seconda sequenza segue il personaggio interpretato da Donald Glover e conferma, nuovamente, l'esistenza di Miles Morales (a.k.a. Ultimate Spider-Man): Glover chiama per nome suo nipote per telefono.

L'ultima sequenza è una citazione agli eventi di Captain America: The Winter Soldier del 2014.

Il film avrà un sequel diretto da Jon Watts ed in arrivo a luglio 2019.