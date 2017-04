Spider-Man: Homecoming, il ruolo di Iron Man, ciò che non vedremo in futuro

In molti sono quelli preoccupati per la presenza di Tony Stark/Iron Man () in. Tanti hanno iniziato a prendere di mira il film chiamandolo

Ma il produttore Eric Carroll rassicura un po' tutti. "Credo che Tony sia presente in cinque o sei scene, non di più" conferma, mentre Tom Holland descrive il suo rapporto con Tony come "quello con un fratello maggiore, non è assolutamente una figura paterna per lui".

Intanto, parlando del futuro Holland esprime il desiderio di vedere almeno due villain: "Mi piacerebbe vedere Doctor Octopus. Ma vorrei anche Venom. E sapete cosa? Mi piacerebbe vedere Jason Momoa nei panni di Kraven, è uno dei miei villain preferiti. Ma ora lui è nella DC Comics...".

Ma Amy Pascal chiarisce che la loro volontà è quella di non mostrare i personaggi già apparsi negli altri film sull'Uomo Ragno: "Abbiamo riciclato troppo. Ci sono personaggi di cui, credo, non avremmo nient'altro da dire. Non so quante altre volte potremo fare il Green Goblin. Ci abbiamo provato cinque volte. Non vogliamo procedere nella direzione degli Osborn, non ora. Abbiamo cercato di capire se ci fosse un modo per non menzionare i personaggi già apparsi negli altri film, con l'eccezione di Flash Thompson o la Zia May".