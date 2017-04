Spider-Man: Homecoming, rivelato il ruolo di Logan Marshall-Green

arriverà nelle nostre sale solo il 6 luglio 2017, ma nel frattempo continua la campagna promozionale dell'atteso film di, e con essa continuano a uscire online anche nuove conferme o rumor.

Oggi, così, è il turno di parlare di un attore che finora non era chiaro quale ruolo avrebbe ricoperto nel cinecomic con Tom Holland, e cioé di Logan Marshall-Green. Speculazioni e speranze dei fan sulla parte dell'attore, vociferato come uno dei villain, lasciano allora spazio a una certezza, che scopriamo grazie ai ragazzi di MCU Exchanges.



[ATTENZIONE, POSSIBILE SPOILER!!!]



Marshall-Green sarà infatti uno degli scagnozzi di Adrian Toomes aka l'Avvoltoio (Michael Keaton). Il nome del suo personaggio è Jackson "Montana" Brice e nei fumetti è tra i membri del gruppo criminale I Duri. Caso strano, sempre nelle run, è lui che indosserà il costume di Shocker in Spectacular Spider-Man. La notizia è interessante, perché sappiamo che in Homecoming il villain in questione sarà interpretato da Bokeem Woodbine, ma a questo punto Brice potrebbe sostituire l'attore nei panni di Shocker nel corso del film.



Spider-Man: Homecoming vedrà nel cast anche Robert Downey Jr, Marisa Tomei, Zendaya, Donald Glover, Laura Harrier e Tony Revolori.