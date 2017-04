Spider-Man: Homecoming, rivelata quale sarà la scena d'apertura del film Marvel

Sono stati rivelati i dettagli della prima scena di, e sembra che la pellicola sul celebre supereroediretta dasi aprirà con la battaglia di New York del 2012, che vide contrapporsi glie iinviati dal malvagio

Secondo quanto riporta ComingSoon.net infatti, sembra che la prima scena di Spider-Man: Homecoming ci riporterà al 2012, quando gli Eroi più Potenti della Terra respinsero l’invasione dei ​​Chitauri, anche se ciò apportò molti danni collaterali alla città. Vedremo subito anche l’Adrian Toomes di Michael Keaton, la cui azienda era stato incaricata di ripulire la città dai detriti fino all’arrivo del Dipartimento di Damage Control. Ecco la descrizione completa:

"Il film inizia letteralmente all'ombra della Stark Tower, con la lettera ‘A’ di STARK ancora appesa. L’Adrian Toomes di Michael Keaton arriva con i suoi ragazzi per iniziare il processo di pulizia dei detriti, come da contratto, solo per essere poi fermato dal Dipartimento di Damage Control (un riferimento alla classica serie di fumetti Marvel) che prendono il controllo della situazione e cacciano via Toomes. In seguito, dopo i loghi Sony e Marvel, la scena passa direttamente in piena Civil War, subito dopo che Tony Stark ha reclutato Peter al suo fianco. Una rapida scena mostrerà Peter lasciare New York a bordo di un jet privato diretto in Germania, fino all'aeroporto dove si svolgerà la grande battaglia vista in Captain America: Civil War. Vedremo anche quello che ha fatto subito dopo, andandosene letteralmente in giro per l’Europa... mentre esplora il mondo nel suo nuovo costume di Spider-Man."

Un dettaglio non da poco che molti fan chiedevano, dato che non vedevamo più Peter dopo lo scontro in Civil War. Dopo queste scene di Peter in giro per l’Europa, sembra che ci sia un taglio netto con Peter che improvvisamente torna alla sua normale vita da liceale, mentre si trova nella metropolitana.

Spider-Man: Homecoming uscirà nei cinema il 7 luglio 2017.