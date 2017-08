Spider-Man: Homecoming a quota 700 milioni, nuovo concept art

, nuovo film dedicato al personaggio dei fumetti della, è arrivato nei cinema ad inizio luglio, ed ora è a quota 306.5 milioni di dollari in madrepatria.

Ma non solo: grazie all'uscita giapponese, la pellicola si assesta sui 702 milioni di dollari incassati nel mondo, a fronte di un budget di 175 milioni. Adrian Smith della Sony Pictures ha commentato questo nuovo risultato in un comunicato stampa: "Voglio congratularmi con i nostri partner alla Marvel e tutti coloro che hanno lavorato a Spider-Man: Homecoming per aver raggiunto questo importante traguardo. Siamo orgogliosi del film e dei filmaker e del cast per aver dato al pubblico esattamente quello che volevano vedere questa estate".

Anche se il risultato è soddisfacente, è sicuramente deludente per un altro motivo. Al momento Spider-Man: Homecoming è il film sull'Uomo Ragno che ha incassato di meno. Tuttavia questo dovrebbe cambiare a fine settimana, quando il cinecomic dovrebbe superare i 709 milioni incassati da The Amazing Spider-Man 2 nel 2014 e potrebbe sempre, con una buona spinta dai mercati internazionali, arrivare a superare l'incasso del primo The Amazing Spider-Man (757.9).

Intanto è trapelato in rete un concept art inedito dal film - che trovate qui sotto - e che potrebbe mostrare un personaggio molto simile a Mary Jane Watson. E' lei? Oppure è un design alternativo di un altro personaggio apparso nella pellicola?