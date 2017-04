Spider-Man: Homecoming, il produttore vuole dei riferimenti ai Difensori

I fan dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, chiaramente, vorrebbero vedere i(ovvero Daredevil & Co.) apparire anche nei film. La cosa, per ora, non accadrà per via delle tempistiche tra realizzazione di pellicole e serial e per via di una guerra fredda tra

Ed è chiaro che nemmeno in Spider-Man: Homecoming vedremo o sentiremo dei riferimenti agli eroi televisivi. Ma, come ammette Eric Carroll, produttore del film, in futuro sarà possibile quantomeno fare riferimenti a Daredevil e gli altri: "In questo Homecoming non ci saranno riferimenti specifici, no. Ma è qualcosa che tutti troviamo divertente ed è una delle cose che vorremmo fare, sicuramente in futuro più prima che poi. Ma per ora, non ci sono riferimenti.".

Questa dichiarazione fa eco alle parole di Kevin Feige che, tempo fa, aveva affermato di come, nei prossimi anni, sarà impossibile non citare i serial tv della Marvel nei film. Staremo a vedere.