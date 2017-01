Spider-Man: Homecoming, le prime immagini dei giocattoli del film

C'è grande attesa tra i fans diper il prossimo reboot dedicato all'Uomo Ragno, che vedeinterpretare Peter Parker e succedere ad attori come Tobey Maguire e Andrew Garfield. Il film è previsto nelle sale dal 6 luglio e oggi possiamo dare uno sguardo ai costumi del personaggio, grazie al set di giochi Hasbro.

Dopo l'uscita del discusso trailer, l'attesa per il film cresce ogni giorno di più. Guardando il design dei giocattoli prodotti dalla Hasbro possiamo dare un'occhiata al vestito di Spider-Man fatto in casa, comprendente una felpa con il cappuccio e un paio di buffi occhiali blu. Inoltre, tra i personaggi in commercio, troviamo anche l'Avvoltoio, villain interpretato nel film da Michael Keaton, oltre allo stesso Spider-Man che impugna una super arma.

Il giovane Peter Parker, dopo l'incursione in Captain America: Civil War, cerca di far ancora più amicizia con i propri poteri. Grazie all'aiuto del suo mentore, Tony Stark, Peter vive tranquillamente nella casa di zia May. Ma nonostante cerchi di vivere in modo normale la propria vita, il ragazzo dovrà affrontare la minacciata del temibile Avvoltoio.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Homecoming comprende nel cast Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, il premio Oscar Marisa Tomei e Robert Downey Jr.