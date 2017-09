Spider-Man: Homecoming, prima featurette dall'edizione home video

L'edizione home video di, cinefumetto targato Marvel Studios/Sony Pictures arrivato nelle sale cinematografiche lo scorso luglio, arriverà a novembre in tutti gli scaffali italiani.

Ma adesso MTV News ha diffuso in rete un primo estratto dalle featurette contenute in quest'edizione, che ci presenta il making-of di una delle sequenze più spettacolari del cinecomic di Jon Watts.

La Sony Pictures non ha ancora annunciato la lista completa di tutti i contenuti speciali, ma è stato confermato che l'home video conterrà addirittura 86 minuti di contenuti extra. Sono moltissimi, ma non tanti quanti quelli contenuti in Guardiani della Galassia vol.2 (137 minuti di materiale).

Nel frattempo, Sony e Marvel sono già al lavoro sul sequel, in arrivo a luglio 2019, con gli sceneggiatori già a bordo del progetto.