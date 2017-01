Spider-Man: Homecoming, per Michael Keaton, l'Avvoltoio sarà un villain differente

Ancora qualche mese ci separa dal debutto nei cinema del prossimo e attesissimo film della. Dal momento in cui è stata annunciata la pellicola, i fan sono rimasti in attesa di notizie o filmati dal film. Ora è l'attorea dirci qualcosa di più del suo personaggio.

Mentre l'attenzione si concentra maggiormente sull'interpretazione di Tom Holland, i fan sembrano essere convinti che anche il contributo di Michael Keaton al classico villain Avvoltoio sarà una delle caratteristiche più emozionanti del film.

L'ex interprete di Batman - e recentemente candidato all'Oscar - sarà uno dei più grandi attori veterani che avremo il piacere di vedere in Spider-Man: Homecoming, ma il suo cattivo potrebbe rivelarsi differente da quello che gli spettatori si aspettano.

In una recente intervista a Variety, Keaton ha rivelato molti elementi del suo nuovo ruolo. Quando gli è stato chiesto il com'è stato essere un cattivo, ruolo che l'attore non ha giocato molto spesso, ha affermato che l'Avvoltoio non era il cattivo che credeva: "Non voglio rivelare troppo, ma è interessante notare che lui è e non è. Questa ambiguità lo rende davvero interessante. E' un cattivo molto più interessante di quanto pensassi, perché ci sono molte parti di lui e del suo modo di pensare che sono assolutamente condivisibili. E' facile vedere le cose dal suo punto di vista e questo lo rende davvero un personaggio molto, molto intrigante da interpretare.".