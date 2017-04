Spider-Man: Homecoming, la Pascal sulle qualità di Tom Holland

Fin dalla sua prima apparizione inha conquistato il pubblico nei panni di. E con la sua apparizione questa estate nel suo film solista, sia iche lasperano che il film possa portare al cinema ancora più persone.

Secondo Amy Pascal, una dei principali produttori del film, Tom Holland condivide alcune sorprendenti qualità con i suoi predecessori - Tobey Maguire e Andrew Garfield: "Beh, io amo tutti i miei Spider-Man, e tutti hanno diverse qualità uniche che penso siano davvero speciali." Ha spiegato Amy Pascal a Collider. "La cosa che li accomuna tutti è che sono attori fottutamente impressionanti. Che si tratti di Tobey, o Andrew, o Tom, sanno recitare da matti. E io penso che sia un fattore fondamentale."

Tom Holland viene frequentemente messo a confronto con i due attori, che hanno interpretato il lanciaragnatele nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi (Tobey Maguire) e nel reboot del franchise, rinominato The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield). In sostanza senza interruzioni troppo lunghe tra un film e l’altro, fino a quando non è stato provinato proprio Holland.

Secondo la Pascal, ci sono delle differenze fra Holland e suoi predecessori molto importanti, che sono entrate in gioco fin da quando è iniziato il casting per Civil War e Homecoming. "Credo che la sua giovane età sia stata davvero importante. Abbiamo cercato di trovare qualcuno che non fosse inglese, ma eccoci qui. Volevamo qualcuno che sembrasse Peter Parker, qualcuno per cui avremmo provato empatia e che volesse davvero questa parte con tutte le sue forze."

Il cast include Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Jon Favreau, Martin Starr, Kenneth Choi, Michael Mando, Selenis Leyva, Isabella Amara, Jorge Lendeborg, Jr., JJ Totah e Hannibal Buress.

Spider-Man: Homecoming uscirà nei cinema il 6 luglio 2017.