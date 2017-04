Spider-Man: Homecoming, la Pascal parla del futuro del franchise

I fan hanno davvero paura del futuro dial cinema, proprio ora che il loro sogno per tanti anni - quello di vedere il supereroe interagire con gli altri eroi dell'Universo Marvel - si è realizzato.

La presunta notizia di un'uscita dall'Universo Cinematografico Marvel Studios dell'arrampicamuri dopo Spider-Man: Homecoming 2 e lo sviluppo di un secondo Universo slegato con Venom & Co., hanno spaventato non poco i fan del ragnetto.

Dopo le dichiarazioni del produttore Eric Carroll, arrivano quelle di Amy Pascal che, però, si limita a spiegare che la produzione di questo film è stata "sorprendentemente generosa e cooperativa", quindi non escludendo la possibilità di una replica nei prossimi anni. Anzi, la Pascal non smentisce nemmeno la possibilità di un'apparizione dei villain di Spider-Man in altri film Marvel Studios: "Niente preclude nient'altro. Il cielo è totalmente aperto a tutte le possibilità attualmente. E penso che se continuiamo a mantenere questa buona volontà, sarà soltanto un bene per i fan, i giornalisti, i nerd e, ovviamente, per le due compagnie".

Certo, quando la Pascal ammette che "niente preclude nient'altro" potrebbe essere interpretata anche come una mezza conferma del fatto che la Sony possa sviluppare un altro Universo Marvel slegato dai Marvel Studios senza problemi...