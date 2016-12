Spider-Man: Homecoming, online il primo spot TV con Tom Holland!

È affiorato online il primo spot TV internazionale di, che porterà sotto i riflettori la versione didel lanciaragnatele, questa volta pienamente integrato nell’Universo Marvel Cinematografico, e che quindi potrà vantare la presenza di, interpretato ancora una volta da

Il trailer inizia con l’entrata in scena di Tom Holland in Captain America: Civil War, un debutto che è stato ampiamente acclamato come una delle parti migliori del film. Uno degli abbinamenti più attesi per Homecoming è infatti l'alleanza di Peter con Tony Stark, alias Iron Man, che fa già presagire dei potenziamenti al suo costume, come ad esempio le iconiche “ragnatele ascellari”, al loro esordio in versione cinematografica. Potete visualizzare il nuovo spot TV in calce alla notizia!

In Spider-Man: Homecoming, un giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), dopo la sua esperienza con gli Avengers in Captain America: Civil War, dovrà vedersela da solo con i primi supercriminali della sua carriera, l’Avvoltoio e Shocker!

Spider-Man: Homecoming è diretto da Jon Watts partendo da una sceneggiatura di Jonathan M. Goldstein, John Francis Daley, Watts & Christopher Ford, Chris McKenna e Erik Sommers, e fanno parte del cast le star Tom Holland (In the Heart of the Sea), Michael Keaton (Batman, Birdman), Zendaya (KC Undercover), Donald Glover (The Martian, Community), Jacob Batalon (North Woods), Laura Harrier (One life to Live), Tony Revolori (Grand Budapest Hotel), Tyne Daly (Cagney e Lacey), Bokeem Woodbine (Fargo), con la partecipazione di Marisa Tomei (My Cousin Vinny, The Wrestler), e Robert Downey Jr. (Iron Man, The Avengers). Fanno parte del cast anche Martin Starr (Silicon Valley), Kenneth Choi (The People vs. OJ Simpson), Michael Mando (Better Call Saul), Selenis Leyva (Orange is the New Black), Isabella Amara (The Boss), Jorge Lendeborg, Jr. (Graceland), JJ Totah (Liv e Maddie), e Hannibal Buress (30 rock).

Spider-Man: Homecoming uscirà nei cinema il 7 luglio 2017.