Spider-Man: Homecoming, online i primi dieci minuti dal film!

In attesa di rivederlo in home video, la Sony Pictures ha diffuso in rete i primi dieci minuti direttamente da Spider-Man: Homecoming che, ad oggi, è il cinefumetto del 2017 ad aver incassato di più in tutto il mondo.

Spider-Man: Homecoming è distribuito da Sony Pictures e prodotto dai Marvel Studios insieme ad Amy Pascal. La regia è affidata a Jon Watts mentre Tom Holland interpreta il personaggio del supereroe Marvel nel film, già introdotto nel precedente Captain America: Civil War.

Al suo fianco troviamo Marisa Tomei, Zendaya, Laura Harrier, Jacob Batalon, Jon Favreau, Michael Keaton e Robert Downey Jr.. Un sequel è atteso per il luglio del 2018 ma rivedremo l'amichevole Uomo Ragno di quartiere già in Avengers: Infinity War, in uscita a maggio 2018 per la regia dei fratelli Russo.



Qui sotto vi segnaliamo anche una featurette in cui l'autore e filmaker Kevin Smith ci svela perché, secondo lui, Spider-Man: Homecoming è fedele al fumetto.