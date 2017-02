Spider-Man: Homecoming, online un poster cinese e l'action figure Hot Toys

A poco più di cinque mesi dalla release internazionale, arriva online nuovo materiale promozionale di, cinecomic deidiretto da

L'account cinese ufficiale del film ha condiviso un fantastico poster per il film. Non sappiamo con chiarezza se si tratti di una semplice fan art condivisa dal profilo (verificato, oltretutto) o se sia un poster speciale per il mercato cinese. In ogni caso, potete vederlo in fondo alla news.

Nel frattempo, la Hot Toys ha pubblicato la prima foto delle action figures dedicate ai personaggi della pellicola, che verranno rilasciate a ridosso dell'uscita. La linea rappresenterà i protagonisti Spider-Man, Avvoltoio, Iron Man e probabilmente anche altri.

Diretto da Jon Watts e con protagonista Tom Holland, Spider-Man: Homecoming arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 Luglio.