Spider-Man: Homecoming, online il nuovo incredibile full trailer

Come rumoreggiato, Sony Pictures e Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo full trailer ufficiale per, attesa pellicola incentrata sul personaggio dell'Uomo Ragno. Lo trovate dopo il salto.

Dopo una serie di poster rilasciati nei giorni scorsi, la Sony ha diffuso questo nuovo spettacolare trailer. Nel film Peter Parker (Tom Holland) è un liceale che deve dividere gli impegni a scuola e nella vita privata con quelli di supereroe. Nonostante il suo mentore Tony Stark a.k.a. Iron Man (Robert Downey Jr.) lo abbia messo in guardia, Parker decide comunque di combattere il crimine nei panni di Spider-Man, mettendosi contro Adrian Toomes/l'Avvoltoio (Michael Keaton).

Diretto da Jon Watts e parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, Spider-Man: Homecoming arriverà nei cinema a luglio.