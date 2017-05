Spider-Man: Homecoming, nuovi promo art dal film dei Marvel Studios

Il 6 luglio è, senza dubbio, ancora lontano, ma i Marvel Studios stanno già intensificando il battage promozionale per il prossimo cinecomic dello studio, prodotto e distribuito da Sony Pictures:

Nella giornata di oggi, la Marvel e la Sony hanno diffuso dei nuovi promo art dalla pellicola, che potete visionare comodamente nella galleria di immagini qui sotto.

Spider-Man: Homecoming è diretto da Jon Watts ed è ambientato nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios. Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Peter Parker (Tom Holland) continua a dividere la sua vita in due: da una parte liceale con i problemi di tutti i giorni, dall'altra un supereroe in erba. Nonostante il suo mentore, Tony Stark (Robert Downey Jr.) gli dica di fare il contrario, Peter finirà per scontrarsi con il temibile Adrian Toomes/l'Avvoltoio (Michael Keaton), mettendo in pericolo la sua vita e quella delle persone che ama.