Spider-Man: Homecoming, nuove immagini promozionali del film con Tom Holland

Uscirà nelle sale solo tra 4 mesi,, ma Sony e Marvel Studios continuano la campagna promozionale del film in attesa di cominciare le pre-annunciate riprese aggiuntive, rilasciando online alcune nuove immagini.

Possiamo così dare una nuova occhiata allo Spidey di Tom Holland nel nuovo costume, completamente immerso nello sfondo nero in una posa con le braccia conserte e la maschera accigliata. Lo vediamo invece profuso in pose da supereroe sulle scatole di alcuni cereali in compagnia del tremendo Avvoltoio (Michael Keaton).



Nell'ultima immagine, infine, Laura Harrier annuncia il suo ritorno sul set, confermando appunto gli imminenti reshoot. Spider-Man: Homecoming è diretto da Jon Watts e vede nel cast anche Robert Downey Jr, Zendaya, Donald Glover, Tony Revolori, Marisa Tomei e Bokeem Woodbine, per un'uscita prevista il 6 luglio 2017.



Ecco le immagini promozionali: