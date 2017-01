Spider-Man: Homecoming, nuove immagini promozionali dal film

In attesa di vedere qualcosa in più da(magari al Superbowl?), ecco arrivare in rete, in versione low-res, delle nuove immagini promozionali che ci mostrano il supereroe dei fumetti Marvel in azione. Trovate tutto dopo il salto.

Diretto dal regista di 'Clown', Jon Watts, questo nuovo film su Spider-Man è ambientato nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios. Peter Parker deve dividere la sua vita in due: da una parte studente con i problemi di qualsiasi adolescente, dall'altra un supereroe in erba guidato dal suo mentore, Tony Stark (Robert Downey Jr.).

Tom Holland e Marisa Tomei tornano ad interpretare Peter Parker/Spider-Man e la zia May, mentre sarà Michael Keaton a dare il volto al villain: l'Avvoltoio.

Arriva a luglio.