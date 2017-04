Spider-Man: Homecoming, nuove foto dal set

, Tom Holland e il registaprotagonisti di uno scatto rubato sul set del prossimo film Marvel e diffusa da

Se state contando i giorni che vi dividono dall'arrivo nelle sale di Spider-Man: Homecoming, la prima pellicola nata in seno ai Marvel Studios incentrata totalmente attorno alla figura di Peter Parker, l'immagine presente in questa pagina non può che farvi esplodere il cervello in mille possibili congetture.



Nello scatto, realizzato durante un pausa delle riprese, è possibile ammirare il regista Jon Watts, il grande Michael Keaton, chiamato ad interpretare un altro uomo-uccello dopo il successo di Birdman (sarà infatti Avvoltoio, il cattivone di turno) e l'astro nascente Tom Holland, di nuovo nei panni dell'Uomo Ragno dopo l'esordio avvenuto in occasione di Captain America: Civil War.



Il giovane Holland, com'è facile notare, non indossa il costume iper-tecnologico realizzato da Tony Stark, quanto un più modesto costume fai-da-te (incredibilmente simile a quello del Ragno Rosso...)



Cosa vi aspettate dalla prima pellicola ufficiale riguardante Spider-Man? Fatecelo sapere nella sezione commenti!