Spider-Man: Homecoming, nuova occhiata a Shocker ed Iron Man

Grazie alla New York Toy Fair, stiamo dando un'occhiata in esclusiva a tutti i personaggi che appariranno nei prossimi film, inclusi quelli dei Marvel Studios. Oggi sono trapelate in rete delle foto che ci mostrerebbero Shocker in

In Spider-Man: Homecoming, il villain principale sarà l'Avvoltoio interpretato da Michael Keaton, ma nella pellicola vedremo anche Herman Schultz alias Shocker, a cui darà vita Bokeem Woodbine. Delle nuove immagini dei giocattoli ispirati alla pellicola Marvel ci mostrano, finalmente, il look di questo villain: trovate tutte le immagini qui sotto.

Inoltre, sembra confermato un rumor di qualche settimana fa. In Spider-Man: Homecoming vedremo una nuova armatura di Iron Man.

Diretto da Jon Watts, arriva a luglio in tutte le sale cinematografiche.