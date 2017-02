Spider-Man: Homecoming, nuova occhiata ai giocattoli del film

Anche se, a quanto sembra, non vedremo alcuno spot al Superbowl, Hasbro ha diffuso in rete delle nuove immagini dai giocattoli ispirati a: trovate tutta l'intera galleria in calce a questa notizia.

Dopo aver debuttato in Captain America: Civil War, Peter Parker/Spider-Man deve continuare con la vita da tutti i giorni: da una parte studente alle prese con la zia May, i bulli e le prime cotte, dall'altro supereroe in erba. Contro di lui si scaglierà Adrian Toomes, il temibile Avvoltoio.

Tom Holland riprende i panni di Spider-Man mentre Marisa Tomei quelli di May. Scritto da Jonathan Goldstein & John Francis Daley, Jon Watts & Christopher Ford, è diretto da Watts e vedrà nel cast anche Michael Keaton, Jon Favreau e Robert Downey Jr.

La pellicola sarà nelle sale a luglio.