Spider-Man: Homecoming, nuova foto e dettagli sull'Avvoltoio

è, senza ombra di dubbio, uno dei cinecomics più attesi dell'anno, anche perché sarà la prima volta che vedremo un film dedicato all'Uomo Ragno prodotto interamente dai Marvel Studios.

Nell'attesa di gustarcelo nei cinema a luglio, arrivano in rete nuovi dettagli sul villain del film, Adrian Toomes/l'Avvoltoio (Michael Keaton). "Alcune persone si considerano una vittima, Adrian è una di queste" spiega l'attore in un'intervista.

In Spider-Man: Homecoming, Adrian Toomes lavora per una società che ripulisce le strade dopo le distruzioni causate nelle battaglie dei vari supereroi (Damage Control, forse?). Però, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, la società viene rilevata da Tony Stark (Robert Downey Jr.). E' lì che Toomes decide di 'mettersi in proprio' ed usare la tecnologia aliena che ha trovato in tutti questi anni e, grazie al Riparatore (Michael Chernus), mettere insieme un arsenale e diventare l'Avvoltoio.

Per Jon Watts, regista della pellicola, è una cosa straordinaria poter attingere da elementi protagonisti dei film precedenti dell'Universo Cinematografico Marvel per costruire le armi che verranno impiegate in questo cinecomic.