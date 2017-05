Spider-Man: Homecoming, nuova clip ufficiale dal film

Come promesso, durante gli MTV Movie Awards, è andata in onda una nuova clip esclusiva da, nuovo film dedicato all'arrampicamuri, che noi vi mostriamo comodamente in questa notizia insieme ad uno spot in low-res.

Spider-Man: Homecoming è un film ambientato nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios, e ci mostrerà il supereroe dopo gli eventi narrati in Captain America: Civil War. Diretta da Jon Watts, la pellicola segue il giovane Peter Parker (Tom Holland) mentre si divide tra gli impegni scolastici, i primi amori e la sua carriera da eroe come Spider-Man.

Nonostante il suo mentore, Tony Stark (Robert Downey Jr.), gli dica il contrario, Peter finirà per mettersi contro Adrian Toomes a.k.a. l'Avvoltoio (Michael Keaton), rischiando la vita e quella di coloro che ama.

Prodotto dai Marvel Studios con la Sony Pictures, Spider-Man: Homecoming sarà nelle sale cinematografiche a luglio.