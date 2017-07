Spider-Man: Homecoming: nuova, bellissima Concept Art dello Spidey-costume!

Spider-Man: Homecoming ha offerto al pubblico un nuovo punto di vista sull'amichevole Spider-Man di quartiere, e anche il costume, super-potenziato dagli aggeggi tecnologici di, è stato un plus diverso della pellicola. Ora è uscito un disegno che mostra un costume che nel film non si è visto.

Ryan Meinerding, concept artist a capo dei progetti visuali dei Marvel Studios, ha condiviso un disegno del costume di Spider-Man, basato sul design di Superior Spider-Man, che nella pellicola non si è visto, ma che è davvero bellissimo.

L'ha postato via social media e il Tweet lo potete vedere qui sotto, comprensivo di immagine.

La caption:

"Ryan Meinerding @MeinerdingArt

I did a lot of designs for the new #SpiderManHomecoming suit. Here's an unused one based on #superiorspiderman by @DanSlott and @RyanStegman"

Vi sarebbe piaciuto vedere questa versione del costume in Spider-Man: Homecoming? Ditecelo nei commenti!

Diretto da Jon Watts, il film vede nel cast: Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Michael Chernus, Kenneth Choi, Hannibal Buress, Martin Starr, Michael Barbieri, Angourie Rice, Abraham Attah, Marisa Tomei e Robert Downey Jr.