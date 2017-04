Spider-Man: Homecoming, novità sull'Avvoltoio e gli altri villain, nuova foto

L'Avvoltoio, interpretato dain, è uno dei villain di un cinefumetto più attesi dell'anno. In una nuova intervista, il produttoreha parlato di questo iconico nemico dell'Uomo Ragno.

"E' un uomo d'affari con una famiglia che vuole il meglio per sé stesso e per loro" spiega il produttore "Ha una sorta di mentalità alla Tony Soprano, non vuole governare il mondo o uccidere gli Avengers, ma soltanto fare una bella vita".

Michael Keaton ha definito il suo Adrian Toomes/Avvoltoio una 'vittima', la cui società (la Damage Control) viene rilevata da Tony Stark in persona, e lo porterà sulla strada della criminalità. Da quel momento Toomes ruba da sotto il naso della Damage Control i resti delle battaglie dei supereroi: la tecnologia dei Chitauri, quella degli Elfi Oscuri, varia roba trovata a Sokovia. Grazie all'aiuto del Riparatore (Michael Chernus) creerà delle armi per lui e per venderle ai criminali e farci un po' di soldi. Tra queste creazioni anche le sue ali da Avvoltoio che non avranno nulla in comune con quelle di Falcon, come spiega Carroll: "Volevamo assicurarci che non fosse un Falcon cattivo o soltanto un altro tizio con le ali".

Tra le altre creazioni anche quelle legate a Shocker (Bokeem Woodbine). In molti avranno notato delle somiglianze tra i guanti indossati da Shocker e quelli indossati da Crossbones in Captain America: Civil War. E sapete il perché? Perché sono gli stessi, ma migliorati dal Riparatore. "Li hanno recuperati dalla battaglia a Lagos e ne hanno fatto un upgrade" conferma il produttore.

Qui sotto trovate una nuova foto dietro le quinte.