Spider-Man: Homecoming, novità sul Daily Bugle e sul ruolo dello Zio Ben

Non aspettatevi J.J.Jameson in. E, a giudicare dalle parole del produttore, non lo vedremo nemmeno nei sequel, visto che la presenza del Daily Bugle non è prevista al momento.

"Ci abbiamo pensato per un po', ma non vogliamo procedere in quella direzione, non adesso. E se mai mostreremo il Daily Bugle, cercheremo di renderlo contemporaneo" afferma il produttore "Lavorare per un giornale e, allo stesso tempo, combattere il crimine sembra una di quelle cose... forse nel suo futuro? Forse è quel che farà al college o giù di lì, ma non adesso".

E lo Zio Ben? Non ci sarà nemmeno lui. Ma come spiega Carroll "non cambieremo le origini di Spider-Man". Questo cosa vuol dire? "Parleranno di Ben, assolutamente. Non voglio parlarne in maniera specifica, ma nel film faranno capire che c'è stato un Ben Parker" conferma "Ma non c'è più. Ne parleranno. Lasceremo capire che sia morto".