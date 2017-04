Spider-Man: Homecoming, novità sul costume, i gadget... ed il futuro

è uno dei cinecomics più attesi dell'anno e, sicuramente, quello che sta destando più curiosità nei fan. Grazie a delle nuove interviste, ora scopriamo qualche dettaglio in più sul film.

Parlando del costume e dei suoi gadgets, è confermato che il costume di Spider-Man avrà un suo sistema operativo simile a J.A.R.V.I.S. nei primi film su Iron Man. Abbiamo dato un'occhiata a questo 'sistema' nella scena post-titoli di coda di Captain America: Civil War.

Il logo del ragno sul suo petto che si stacca - come visto nel trailer - è una sorte di drone di sorveglianza che mappa la situazione intorno all'Uomo Ragno. Grazie a Tony Stark saranno aggiornati anche gli spara-ragnatele, che permetteranno a Peter di creare numerose combinazioni ed effetti di ragnatela presi pari-pari dal fumetto originale.

Intanto, parlando del futuro, il produttore Eric Carroll, chiarisce quali sono le 'dichiarazioni di intenti': "Vogliamo fare un paio di pellicole dove lui è ancora al liceo.". Secondo Carroll i film saranno parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios: "Tratteremo i film su Spidey come gli altri della Marvel. Saremo strategici sulla loro collocazione all'interno dell'Universo Marvel nello stesso modo in cui lo saremmo se la Sony non fosse coinvolta, perché sia noi che la Sony non vogliamo distribuire un film nel momento sbagliato o iniziare a fare confusione con la continuity".