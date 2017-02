Spider-Man: Homecoming, niente spot al Superbowl?

Il Superbowl si avvicina e, mentre per molti è un evento sportivo da non perdere, per i fan dei film è un evento da non perdere per i numerosi spot esclusivi che verranno rilasciati durante la serata.

Vari studios hanno comprato degli spazi pubblicitari, altri no. La Sony Pictures rientra tra i primi e in molti hanno ipotizzato si trattasse di un nuovo spot per Spider-Man: Homecoming, in arrivo a luglio nelle sale di tutto il mondo.

Ora Deadline spiega che non vedremo nulla dalla pellicola prodotta con i Marvel Studios e diretta da Jon Watts; lo spazio comprato dalla Sony è riservato ad uno spot di Life, il nuovo film di Daniel Espinosa.

Anche se di fronte ad una notizia deludente, i fan della Marvel dovrebbero comunque gioire: almeno uno spot di Guardiani della Galassia vol.2 dovrebbe essere presente...