Spider-Man: Homecoming, Ned Leeds del film è identico al Ganke Lee dei fumetti

Da quando si sono viste le prime riprese dinei panni del migliore amico di Peter Parker (), Ned Leeds in, i fan hanno notato l'incredibile somiglianza di Ned con Ganke, migliore amico dello Spider-Man Ultimate dei fumetti, Miles Morales.

Le somiglianze fisiche sono evidenti, entrambi sono paffuti e di origini asiatiche, anche se Ganke Lee è Coreano-Americano e l'attore ventenne che interpreta Ned è Filippino-Americano. Entrambi sono i confidenti del supereroe che, in entrambe le versioni, possono rivelare loro le questioni più private. In più sono entrambi geniali, amano i supereroi e sono dotati di un incrollabile ottimismo.

In una recente intervista Brian Michael Bendis, co-creatore di Ganke con Sara Pichelli, ha parlato di queste somiglianze.

"Sarò molto onesto. Non ne ho parlato pubblicamente prima, ma la cosa è bizzarra," ha detto al podcast Ultimate Spin via CBR. "Il più delle volte i personaggi che ho contribuito a creare che sono poi arrivati sullo schermo, da Jessica Jones a Maria Hill e Quake, sono stati incredibilmente somiglianti agli originali negli adattamenti cinematografici, sono stato fortunatissimo in questo."

"Non ho ancora visto Spider-Man: Homecoming, quindi aspetterò di vederlo," ha continuato. "Ma sì, è stato bizzarro e al contempo lusinghiero. Non so neppure se l'ispirazione fosse davvero Ganke o se siano arrivati a sceglierlo così da soli. Non lo so. Sembra che lo abbiano attinto dal mio, ma in ogni caso nessuno mi ha avvisato. C'è così tanto di Ultimate Spider-Man nel trailer che però credo sia così... E' strano solo per il fatto che Ganke non è parte della storia di Peter Parker, è di Miles."

Il film uscirà nelle sale a luglio e il cast è formato da Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Donald Glover, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Laura Harrier,Tyne Daly, Logan Marshall-Green, Bokeem Woodbine e Marisa Tomei.