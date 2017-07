Spider-Man: Homecoming, Mark Hamill voleva interpretare Vulture!

Recentementeha dichiarato che gli sarebbe piaciuto interpretare il villainin Spider-Man: Homecoming , dei

Come ben sappiamo, il ruolo è andato a Michael Keaton ma Hamill, parlando con Rotten Tomatoes lo scorso week end alla Disney D23 Expo, ha detto, rispondendo alla domanda che gli era stata posta riguardo chi vincerebbe in uno scontro tra i cavalieri Jedi e gli Avengers, che gli sarebbe piaciuto essere Vulture:

"Non voglio mettere a rischio l'eventualità che mi venga offerto un qualsiasi potenziale ruolo in futuro dalla Marvel, ma incrociavo le dita perché Michael Keaton rifiutasse di fare Vulture, ma cavolo! Non ci sono molti ruoli per cittadini anziani, e dunque io avevo adocchiato quello!"

VI sarebbe piaciuto vedere Hamill al posto di Keaton nei panni di Vulture? Ditecelo nei commenti!

Spider-Man: Homecoming è attualmente in programmazione nelle sale italiane.

Nel cast: Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly and Bokeem Woodbine, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon Favreau, Michael Chernus, Kenneth Choi, Hannibal Buress, Martin Starr, Michael Barbieri, Angourie Rice e Abraham Attah.