Spider-Man: Homecoming, Marisa Tomei voleva che fosse "invecchiata"

Chi legge i fumetti, sa che la cara zia May è un po' più in là con l'età. Persino nella sua versione Ultimate. Invece, nonostante abbia 52 anni, sembra molto più giovane.

Il che ha senso? Se May è la moglie del fratello del padre di Peter Parker, che ha solo 16 anni, ha più senso che abbia una cinquantina d'anni che una settantina. Nonostante questo , la Tomei afferma che quando fu ingaggiata per il ruolo in Captain America: Civil War e per il prossimo Spider-Man: Homecoming, pensò che sarebbe stata invecchiata tramite make-up.

"Puoi immaginarti lo spavento quando mi hanno ingaggiato e ho iniziato a fare le mie ricerche" afferma "Ma sono stata d'accordo, volevo che mi invecchiassero ma non lo hanno fatto".

La pellicola arriverà a luglio.