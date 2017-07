Spider-Man: Homecoming, Marisa Tomei è contrariata dal taglio di una scena!

Mentre la sua versione diin Spider-Man: Homecoming sta riscuotendo successo, intervista dall'si è detta estremamente contrariata e dispiaciuta dalla decisione di tagliare una scena in particolare che la vedeva protagonista.

L'attrice ha infatti spiegato che questa sequenza poneva l'accento sull'aspetto più da "eroina" di May, mettendola in una situazione particolarmente scomoda e con un livello di profondità tra lei e Peter (Tom Holland) decisamente più interessante.



Queste le parole della Tomei: «Stava succedendo qualcosa nel quartiere e una bambina era in difficoltà, così sono intervenuta e l'ho salvata. E Peter vedeva mentre la salvavo, così da mostrare al pubblico un'etica dei personaggi molto simile. Così torniamo a casa e non torno sull'argomento e ovviamente c'è anche tutta la questione dei segreti che mi nasconde. Quindi è un po' una situazione alla "com'è andata la tua giornata?", "bene", ma in realtà ero scossa a causa di questa crisi che stava avvenendo in città. Ci raccontiamo un po' di frottole a vicenda vivendo sotto lo stesso tetto, e questa era una situazione interessante. Sono rimasta piuttosto delusa dal fatto che sia stata cancellata».



Spider-Man: Homecoming è attualmente in sala.