Spider-Man: Homecoming, l'Uomo Ragno sulla Avengers Tower nel secondo poster

Dopo il primo poster rilasciato poche ore fa e la action figure del costume fatto in casa di Peter prodotta dalla Hot Toys, arriva ora in rete un secondo poster, dedicato al mercato internazionale.

A differenza del precedente, stavolta Spider-Man è appeso direttamente alla Avengers Tower, regalandoci uno sguardo mozzafiato alla skyline di New York City.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Homecoming arriverà nelle sale italiane il 6 Luglio.

Questa la sinossi ufficiale:

«Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel’s Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quanto l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato».