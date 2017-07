Spider-Man: Homecoming: l'edizione blu-ray 4k con il case a forma di maschera!

Con un incasso mondiale di oltredi dollari, Spider-Man: Homecoming vola ancora alto al box-office con una corsa iniziale di tutto rispetto, e mentre il film disi gode una meritata e calda accoglienza, laha annunciato oggi un'edizione homevideo Blu-Ray 4k da capogiro.

È vero, è ancora molto presto per cominciare a parlare di homevideo per un film uscito nelle sale da poco più di una settimana, ma il fatto è che queste edizioni vengono pensate e preparate già molto prima dell'uscita al cinema del film, e non sorprende quindi l'esistenza di un oggetto simile, preventivando poi il successo del cinecomic con Tom Holland.



L'Amazon-Exclusive edition di Spider-Man: Homecoming includerà la versione del film in 4k Ultra HD, Blu-Ray e Digital HD, e sarà un'edizione limitata, quindi se volete accaparrarvela vi consigliamo di correre immediatamente sul sito del rivenditore online. Il case del cofanetto sarà poi a forma di maschera di Spidey, riprodotta fedelmente come potete vedere con i vostri stessi occhi nelle immagini in calce alla notizia. La maschera avrà anche occhi completamente espressivi, cambiando i dischi dall'interno del case.



Al momento non c'è una data d'uscita ufficiale, ma arriverà quasi certamente negli store in tempo per Natale. Il prezzo? 45.99 dollari. Ah, e tra i contenuti speciali del blu-ray ci saranno anche ulteriori sequenze da teaching scolastico con Captain America, come ha rivelato lo stesso Jon Watts ai microfoni di Collider.