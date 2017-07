Spider-Man: Homecoming, Kevin Feige su quando verrà "affrontato" il finale

è uscito nei cinema da un po' di settimane e sappiamo già che rivedremo l'amichevole arrampicamuri di quartiere inche, invece, uscirà a maggio 2018.

ATTENZIONE! SPOILER!

Nel finale di Spider-Man: Homecoming, come ormai saprete, la Zia May (Marisa Tomei) scopre che suo nipote, Peter (Tom Holland) è in verità Spider-Man. I fan sono, ovviamente, in attesa di capire come verrà trattata la questione ma, intervistato a riguardo, Kevin Feige dei Marvel Studios ha affermato che la questione non verrà trattata 'prestissimo': "Potrebbero passare un paio di anni prima che affrontiamo quella questione".

Quindi in Spider-Man: Homecoming 2, in arrivo a luglio 2019? Possibile, e Feige afferma: "Dopo questa saga di 22 film che verrà completata con Avengers 4 a maggio 2019, sembra quasi d'obbligo tornare con i piedi per terra e raccontare una storia più urbana, e perché non farlo con Peter Parker?".