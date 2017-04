Spider-Man: Homecoming, Kevin Feige parla del futuro, nuovi dettagli

Ancora dettagli da, primo film stand-alone sull'arrampicamuri che fa parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios. Durante un tour, dei giornalisti hanno visionato delle nuove sequenze dal film di

E sembra proprio che il ruolo di Logan Marshall-Green, che avevamo riportato questo pomeriggio, sia confermato. In una scena lo vediamo insieme al personaggio interpretato da Donald Glover (ancora top-secret) mentre testano delle armi. Logan Marshall-Green decide di usare il guanto utilizzato da Crossbones in Captain America: Civil War, mentre Glover un'arma ricavata dai resti di un robot di Ultron (Avengers: Age of Ultron).

Se tutto ciò crea confusione (non è Bokeem Woodbine ad interpretare Shocker?), non vi preoccupate. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha alluso alla possibilità che più di un personaggio diventi Shocker, un po' come accadeva nei fumetti.

Riguardo il futuro del personaggio al cinema, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Amy Pascal, Feige chiarisce: "Spider-Man apparirà in Avengers: Infinity War e in Avengers 4, successivamente nel 2019 uscirà Homecoming 2. Dopodiché non c'è niente di confermato. Per ora l'accordo è questo".

Feige ha poi confermato che i Marvel Studios non sono coinvolti nella produzione degli spin-off su Venom e Silver Sable & Gatta Nera della Sony Pictures: "No, non siamo coinvolti. Abbiamo i nostri piani personali per il personaggio".