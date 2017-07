Spider-Man: Homecoming, Jon Watts sulla possibilità di tornare per il sequel

Spider-Man: Homecoming è uscito nelle sale da una settimana, ricevendo una calda accoglienza dalla critica e al box-office, e ovviamente i fan sono già pronti a speculare sul futuro dell'Arrampica-Muri dinell'

Al momento sappiamo che Spider-Man tornerà in Avengers: Infinity War, in Avengers 4 (ancora senza titolo ufficiale) e in un sequel già annunciato di Homecoming, che arriverà quindi dopo la grande battaglia tra Vendicatori e Thanos (Josh Brolin) che vedremo nei due crossover diretti dai fratelli Russo e che daranno una gigantesca scossa al MCU per come oggi lo conosciamo.



Parlando così ai microfoni di Entertainment Weekly, Jon Watts si è mostrato ottimista nel tornare alla regia del sequel, nonostante non si sia sbilanciato poi molto sull'argomento: «Per quanto mi riguarda, è un film alla volta. Non vedo l'ora di guardare Infinity War perché so cosa stanno facendo anche se non conosco tutte le specifiche. E credo che con lo Spider-Man di Tom Holland stiamo solo grattando la superficie di tutte le cose straordinarie che possiamo ancora fare».



Kevin Feige ha già comunque confermato che il sequel di Spider-Man: Homecoming sarà successivo agli avvenimenti di Avengers: Infinty War, quindi chissà come dovremmo aspettarci.