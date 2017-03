Spider-Man: Homecoming, Jon Watts conferma gli easter egg, novità

arriverà soltanto a luglio, ma l'uscita del full trailer nella giornata di ieri ha lasciato a bocca aperta i tanti fan, amareggiati dalle ultime notizie sul futuro dell'Uomo Ragno e comprimari al cinema.

Come rumoreggiato a lungo, la Damage Control, la società che 'ripulisce i casini causati dalle battaglie dei supereroi', esordirà in questo film, dove sarà gestita (almeno inizialmente) da Adrian Toomes/l'Avvoltoio. "Nello stesso modo in cui volevo vedere cosa volesse dire essere un ragazzino di 15 anni in una New York City che fu quasi distrutta dagli alieni, volevo rispondere alla domanda: 'dopo tutta quella distruzione, chi ripulisce le strade? Sono persone normali ingaggiate per fare questo lavoro? E' un'operazione di governo? E' pericolosa? Cosa ci fanno con i resti che ritrovano?'." ha spiegato il regista, Jon Watts.

Watts ha poi confermato che nel film saranno presenti vari easter egg, per la gioia dei fan. Il primo è stato scovato nel trailer: una targa (SM2-0563) rimanda ad Amazing Spider-Man #2 del Maggio 1963 (05/63), primo numero in cui appare l'Avvoltoio.