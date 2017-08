Spider-Man: Homecoming, inizialmente era prevista una citazione di zio Ben

Inlo zio Ben non viene mai mostrato né citato direttamente. Tutto quel che sappiamo, tramite Peter Parker, è che zia May ha attraversato un bruttissimo momento qualche tempo fa, riferendosi proprio alla morte del marito, ma niente più.

La questione dell'assenza dello zio Ben è stata trattata spesso durante la campagna promozionale, ma ora gli sceneggiatori Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno svelato che, almeno inizialmente, Ben Parker veniva citato direttamente.

"C'era una scena in cui May lo citava direttamente" hanno spiegato i due "E' quando Peter si stava preparando per il ballo e May gli dava un vestito di Ben. Era un bel momento ma se vuoi parlare veramente della morte di qualcuno, non fai una citazione veloce e basta".

Inoltre i due svelano che, nei piani originali, zia May stava uscendo con un altro: "Non è finito nella sceneggiatura definitiva ma non vedo perché non potrebbe avere un fidanzato nei prossimi film. Non deve essere una vedova sofferente a vita".