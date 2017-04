Spider-Man: Homecoming, in quanti film apparirà lo Spidey di Tom Holland?

Come dice il detto, forse la terza è quella buona. La Marvel sembra aver fatto centro scegliendocome bimbo ragno per. Lo abbiamo visto la prima volta ine lo rivedremo in sala il 6 luglio prossimo.

Quest'estate Holland avrà il suo primo stand alone nelle vesti di Spider-Man e i fan sembrano apprezzare il nuovo attore, decisamente più fedele ai comics dei precedenti.

Ciò detto, tutti quanti sperano che lo Spidey di Holland duri più dei precedenti, rispettivamente tre film per Tobey Maguire e due per Andrew Garfield. Considerando però che questo uomo ragno è parte del gigantesco MCU, le possibilità che l'eroe appaia in più di tre film ci sono e sono molte. Oltretutto Tom Holland è giovanissimo e dunque vedremo che succederà.

Secondo Amy Pascal, produttrice, l'obiettivo è di averlo nel ruolo per un bel po'. Infatti, essendo questo il miglior adattamento di Spider-Man visto finora, le persone ne vorranno sempre di più. "Penso che abbiamo trovato la giusta formula e penso che tutti vogliano che continui. C'è cooperazione, e intesa, e questo è un bene per tutti. Il fatto è che, e l'ho sempre pensato, se ti preoccupi del film e ti preoccupi anche per la storia, ognuno pensa per sé. E' così che va. Quando il film va bene, invece, ce n'è abbastanza per tutti. E' quando inizi a fare altre cose prima, che iniziano i problemi."

Questo in realtà non risponde esattamente alla domanda: in quanti film apparirà Spider-Man, ma da comunque speranza ai fan di vederlo in molte pellicole.

In Spider-Man: Homecoming un giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), inizia a prendere confidenza con la sua nuova realtà di supereroe. Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter ritorna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto lo sguardo attento del suo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter cerca di tornare alla normale routine - distratto dal dover dimostrare a tutti di essere più del vostro amichevole Spider-Man di quartiere - ma quando Volture (Michael Keaton) si mostra come nuovo antagonista, tutto quello a cui Peter tiene di più è a rischio.

Nel cast: Tom Holland, Michael Keaton, Donald Glover, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Laura Harrier, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Marisa Tomei e Robert Downey Jr.